Respekt kingib juubelikontserdil ühele fännile Egiptuse reisi, aga asjal on üks konks

Juuni esimene nädalavahetus algab Pärnus paljude poolt palavalt armastatud ansambli Respekt juubelipeoga. Nimelt tähistab Respekt oma 15. sünnipäeva ning seda ikka vinge peoga Pärnu Kuursaalis!

Veelgi erilisemaks teeb juubelipeo see, et üks õnnelik fänn lahkub sealt Egiptuse reisiga. «Kui ma vaevarikkalt ja pikalt pead vaevasin, et kellega ma tuleval sügisel Hurghadasse, oma teise koju lendan, tärkas mul esmakordne, geniaalne ja arvan, et väga põnevalt väljakutsuv idee – lennata Hurghadasse koos ühe oma fänniga!» avaldas Respekti eestvedaja Kerdo Mölder Elu24-le.

Nõnda ongi ühel fännil võimalik võita reis Egiptuse rannalinna Hurghada ja seda koos Kerdo endaga. Muusik tunnistas: «Lennata nädalaks Hurghadasse oma fänniga, ning õppida tundma oma fänne lähemalt tundus mulle väga põneva, uudse ja ägeda plaanina.»

Respekti fännidel avaneb võimalus Egiptuse reis võita just 1. juunil Pärnu Kuursaalis, kus kell 22.00 kuni 23.00 on sisenemine tasuta. Just 1. juuni juubelipeole sattunud fännide vahel väärtuslik reis välja loositakse.

«Loosime kõikide külaliste seast välja ühe õnneliku, kes meie kulu ja kirjadega, koos minuga, kahekesi, sügisel nädalaks Hurghadasse lendab! Kreisi aga äge!» lubas Kerdo, kellele on enda sõnul alati meeldinud väljakutsed ja seiklused.

«Olen täiesti veendunud, et see saab olema täiesti teistmoodi ja vinge reis ning väljakutse. Ja mine tea, äkki saab sellest tulevikus isegi täiesti traditsioon.»

Kerdo lubab, et üllatusi on juubelipeol veelgi ja muidugi ei ole Respekti pidu ilma meluta. «Peab veel juurde lisama, et loosimine on väga läbipaistvalt aus ning oma eelistusteks seal õnneks ruumi ei ole, niiet kõik on saatuse kätes,» lisas Kerdo lõpetuseks.