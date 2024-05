Maailmakuulus laulja Andrea Bocelli kutsus Elina Nechayeva oma koju külla: see tundus nagu unenägu

Maailmakuulus Itaalia ooperilaulja Andrea Bocelli kutsus oma koju külla Elina Nechayeva ja kuulas lummatult tema laulmist. «Mulle tundus nagu see oleks unenägu,» meenutab Nechayeva kohtumist Bocelliga, kes on olnud talle läbi aegade suureks eeskujuks.

«Juhtus see niimoodi, et meil on Bocelliga üks ja sama produtsent. Selle sama produtsendiga valmis meil imeline plaat, mis pole veel väljas,» räägib Nechayeva sellest, kuidas kohtumine sündis. «Produtsent lasi kuulata selle plaadi materjali ja Bocellile nii meeldis ja ta ütles, et kutsu kohe Elina mulle külla ja las ta laulab mulle,» räägib Nechayeva ETV saates «Ringvaade». Nechayeva sõitiski Itaaliasse Forte dei Marmi linna, kus asub üks Bocelli kodudest. Kuna Nechayeva valdab hästi itaalia keelt, said nad suhelda itaalia keeles, vaid keerulisemate teemade puhul mindi üle inglise keelele.