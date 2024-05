VIDEO Kantrihõnguline suvehitt: tänavuse «Suvereporteri» tunnuslugu laulavad Koit Toome ja Anet Vaikmaa

Aneti arvates on suvi õige aeg sellise kergelt kulgeva pretensioonitu laulu avaldamiseks. «Meile iseäranis meeldis laulu vibe ja sõnum on ka positiivne, sest räägib kahe inimese suhtest, mis saab taas hoo sisse just suviti, kui nad kohtuvad,» avab Anet loo tausta. Koit Toomega on Anet küll varem töiselt kokku puutunud, aga koos laulnud veel mitte. «Kuna Koit on suurte suvelaulude legendaarne esitaja, siis tundus just temaga koos laulda äge mõte,» ütleb Anet «Reporterile».

Loo autor, Eesti üks tuntumaid muusikaprodutsente Sven Lõhmus teab, mida on vaja ühe hittloo valemiks. «See kombo – Anet ja Koit, on omapärane seetõttu, et nad ei ole omavahel varem duetti laulnud. Lisaks on Koit juba kogenud suvehittide esitaja ning Aneti kolm laulu on varasemalt juba «Suvereporteri» tunnuslooks olnud. Kui need kaks kokku panna, ongi ideaalne valem,» räägib saates Lõhmus.

«See on just selline «tagasi juurte juurde», kuskil 70ndatesse või midagi taolist, hea kantri vaibiga laul, mis on just värske tuul sellisele tavalisel popile, mida ma igapäevaselt muidu teen,» lisab Lõhmus.

Veel eelmisel nädalal otsis «Suvereporter» loole nime ning küsis nõu ka televaatajatelt. Valikus oli kolm pealkirja: «Kuumem kui Mehhikos», «Tulen tagasi» ja «Sädemed». Neist viimane osutus valituks just seetõttu, et nime oleks lihtne kasutada nii kõnes kui raadiotes. «Nimi võiks olla soovitavalt nimisõna ja soovitatavalt ka ühesõnaline. Pikad ja lohisevad tegusõnadega lauselohed võtavad hingeldama,» selgitab «Suvereporteri» meeskond.