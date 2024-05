Hiljuti jõudis avalikkuseni, et armastatud Eesti muusiku Tanel Padari ning tema abikaasa Lauren Padari suhe on jõudnud karidele. Lisaks sellele, et juhtunu vastu tunnevad suurt huvi lugejad, on ka mitu tuntud sisuloojat ja seltskonnastaari avaldanud asja kohta teravalt arvamust. Millegipärast tahab inimloomus sellistes olukordades kohe pooli võtta, kellelegi kaasa tunda, kedagi süüdi mõista. Aga kuidas peegeldavad lahkuminekut taevaseisud?

Olen juba varem kirjutanud Taneli ja Laureni kosmilisest sobivusest ning ei saa eitada, et nende vahel on olnud palju kaunist ning see suhe on olnud muinasjutuline. Aga miski ei anna garantiid, et muinasjutt võiks kesta igavesti.