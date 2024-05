Pane end kirja! Meelelahtussaade «Ma näen su häält» otsib uueks hooajaks osalejaid

Kanal 2 meelelahutussõu «Ma näen su häält» valmistub uueks hooajaks ning otsib säravaid ja julgeid inimesi, kes tahaksid end saates proovile panna. Kandideerima on oodatud inimesed erinevatelt elualadelt, kes on suurepärased lauljad, andekad suumaigutajad ja silmapaistvad rollikehastajad. Samuti otsitakse lõbusaid ja teravmeelseid arvajaid, kes oma nutikuse ja tähelepanelikkusega suudaksid paljastada, kes on tõelised lauljad ja kes teesklejad.