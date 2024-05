Ajukasvaja diagnoosi saanud Tartu pastor avab operatsiooni aastapäeval heategevusliku kodukohviku

Möödunud aasta sügisel rääkis Kanal 2 saates «Südamesoov» enda loo 17 aastat tagasi Risttee kogudusele alguse pannud Peep, kes on laulatanud sadu paare ja on nüüdseks üks Eesti armastatumaid paaripanijaid.

Möödunud aastal avastati mehel ajukasvaja. «Kõige rohkem kartsin seda, et mis siis, kui jään eluks ajaks kellegi hooldada, et pigem tahaks surra. Seda ei taha, et oleksin eluaeg kellelegi koormaks,» tõdes Peep, meenutades mõtteid enne operatsiooni.

«Küll oli hea minna sellest keerulisest perioodist läbi enne ning pärast operatsiooni mitte üksi, vaid koos pere ja sõpradega. Sellel aastal tekkis mõte, et teeks kodukohviku ja kutsuks kokku just need sõbrad, kes mu kõrval olid sel ajal, ning tähistaks üheskoos elu, sõprust ja suve! Ning teha seda nii ägedalt, et kogu linn saaks sellest osa võtta,» räägib Peep Männimetsa kodukohviku sünniloost.