VALLATU SUVI Näitleja Elina Pähklimägi on leidnud uue, kanaentusiastist silmarõõmu?

Näitleja Elina Pähklimägi teatas ühismeedias, et tema jaoks on suvi juba alanud ning tänavu on suvi vallatu. Postitusele lisatud video, kus näitleja jagab ekraani Eesti ettevõtjaga, ajendas lugeja küsima: «Kas Pähklimäel on uus mees?» Kuigi näitlejanna ise vaikib, teatab ettevõtja Elu24-le: «Uus mees ei ole.»