Ellen Kilgas meenutab isa Tõnu: tema soov täitus ja 60. sünnipäevaks olid kõik tütred ühise laua taga

Milline on Tatjana ja Tõnu kohtumise lugu? Ellen meenutab, et talle on räägitud, et Tõnu Kilgasesse armusid kõik naised. «Juuste otsast varbaküünteni. Olen küsinud, kuidas kaks suurepärast artisti, hinge ja inimest kokku said. Ju seal oli see, et emal oli palju tööd, ta väga ei andnud kätte. Aga lõpuks, kuna neil oli palju ühiseid etendusi, tööd oli palju. Mõlemad ilusad noored inimesed, miks mitte. Töö ühendas neid nii palju. Ja see, et emal õnnestus isas lukust lahti keerata seda südamlikku ja sooja poolt.»