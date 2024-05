ELU25 Juku-Kalle Raid: puhkus Nõmmel 120 aastat tagasi, mis üsna veriselt lõppes. Lisatud vanad fotod!

Loodame, et see kõigiti asjakohane palwe mõjuwal kohal tähelepanemist leiab. Politsei jõuu jaotus wõiks teine olla. Peopesa suuruse waksali lapikese pääl jalutawad sandarmid, kellel peaaegu muud midagi teha ei ole, kui inimesi hoiatada, et nad rongi alla ei sattuks. Kas poleks wõidud seks päevaks politseiwõimu suurendada? Weristusi oleks siis wististi wähem ettetulnud. Hiljem kuuleme, et kolm haawatut oma haawadesse surnud olla.

1903. aastal põles maani maha Nõmme kõrts. Varemete kohal asub täna Nõmme keskuse Selver Foto: arhiiv

Postimees, 4. juuni 1903

Ainus abi?

Meie lehe Tallinna kirjasaatja juhtis hiljuti awalikult tähelpanemist selle pääle, kuidas Nelipühi päewil Tallinna lähikonnas Nõmme wäljasõidu-kohal palju werist tüli ja peksmist on juhtunud, sest et sääl nüüd alkoholimüük on awatud. Kurbade nähtuste kirjeldus pidi seks kaasa aitama, et üleüldiselt lõbusõidu-kohalt alkoholi einelaud ära kasitaks. Nüüd wõtab "Teataja" meie kirjasaatja mõtete wastu waidlemiseks sõna ja seletab iseäralikus juhtkirjas:

"Ikka üks ja seesama wana laul, mis juba läilaks hakkab minema. Usutakse siis tõeste, et kui ühes kohas enam alkoholist jookisid ei müüa, siis neid jälle teiselt kohalt saada pole."

1903. Nõmme raudteejaama esimene hoone Raudtee tn ja Pärnu mnt nurgal Foto: arhiiv

Tallinna leht arwab, et kes tülide ja peksmiste wastu alkoholimüügi kõrwaleheitmisest tasu loodab, see ei tunne tõsist elu. Mujal ei joowat ega pekswat inimesed sellepärast mitte, et seal joomine mitte enam üleüldine ja pea ainukene meelelahutus ei ole. Sääl olla rahwa maitse kõrgemale järjele tõstetud ja ta silmaring olla laiendatud.

"Otse kentsakas on waadata, kuidas aga meie juures eksiteed käidakse. Rahwas jõi enne wiina ja õlut, selle tarwis oliwad tal oma joomakohad; kuid see ei ole koguni hea, et rahwas nii joob, sellepärast asutame joomakohtade asemele theemajad, ja rahwas hakkab theed jooma, mille järele tal küll senini tarwitust ei olnud. See on lihtsalt ilma parandamine nõiakepi näite järele. Imestada tuleb, et weel kaugemale ei minda; iga joomakoha asemele oleks waja külma wee kaew asutada, ja kõik oleks korraga nii ilus, nii rahuline ja armas."