KUUM SUVELUGU Tantsumuusika ansambel Recovery andis 90ndate hitile uue kuue

«Lugu on inspireeritud kuumast naisest, kelle pilk võib sulatada absoluutselt kõik, ka juustu saial. Siinkohal tooks sellise näite, et järgmine kord kui sul, mees, on plaan näiteks minna sõpradega baari väikesele dringile, helista neile mõni tund varem ja jäta kohtumine ära, põhjendades seda sellega, et tahad oma naisega aega veeta. Kui su sõpradele su naine eriti ei meeldi, võid kindel olla, et nad hakkavad sulle peale käima, et sa ikkagi välja tuleks. Kui nad saavad sinust suurepäraselt aru, võid linnukese märkida omale to-do listi – see tähendab seda, et ka nemad jääksid sellise naisega koju,» räägib Rosenberg oma uue loo sõnumist.