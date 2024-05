Skandaalne seltskonnatäht on teema üles võtnud oma blogis , kus kirjutab, et soovib möödunud suvel teda ja Tanel Padarit saatnud kuulujutuga rahu teha.

«Minu ja Tanel Padari vahel ei ole mitte kunagi mitte midagi olnud,» avaldab Hunt ja lisab, et on mehega kokku puutunud vaid tööalaselt üritustel, kus tema on olnud õhtujuht ja rokkar on esinenud.