ELU25 Juku-Kalle Raid: Suvelood. Kuidas Tartu mökud Riiga läksid. VAATA GALERIID!

Üks mu sõbranna, nimetagem teda siinkohal Piretiks , mis ta nimi tegelikult ongi, pajatas mulle kord õudse loo. Õigemini – palju õudseid lugusid. Kuna ta on tinderisõltlane ja jagab aegajalt oma ennekuulmatuid kogemusi, jälgin teda alati tähelepanelikult.

Ja teine hirmus pajatus käis tuntud Läti firma kohta. Nimelt sõnanud talle kord keegi rikas tinderikunde, briti sõjaväelane, et leidis Tallinnast ülivägeva läti köögiga restoraani, mis olla puhas, maitsev ja odav!

Lido on muidugi täielik edulugu, eriti lääne kitsipungadest poissmeeste seas, aga palju harvem juhtub, et mõni Eesti koht Lätis filiaali avab. Sealjuures veel igati lõbus ja lahe, nagu tartlaste "Möku", millel on osakond ka Tallinnas, Telliskivi tänaval.