NÄDALAHOROSKOOP Vähi suhe ülemusega võib muutuda valulikuks, Kaalud on seikluste jahil

Sel nädalal on üks olulisemaid taevaseise Chironi ühendus Marsiga Jääras, mis räägib lahinguhaavade avanemisest ja tohterdamisest. Need võivad pärineda nii emotsionaalsetest, hingelistest, intellektuaalsetest kui ka otseselt füüsilistest (sh seksuaalsetest) lahingutest. Lisaks kogeme üle kaheksa aasta uuesti Jupiteri trigooni Pluutoga, mis näitab, et tegelikult on toimumas selge protsess.