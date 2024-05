«TA SÜNDMUSTEPÄEVIK ON TÜHI!» Walesi printsess Catherine ei ilmu väidetavalt sel aastal avalikkuse ette

Kaader 22. märtsil 2024 avaldatud videost, millel Walesi printsess Catherine teatas, et tal on vähk ja ta saab ravi

Allikas ütles The Daily Beastile, et Walesi printsessi Catherine’i sündmustepäevik on tühi, lisades, et ei saa «välistada veel üht videosõnumit, mis teavitab britte tema tervisest.»