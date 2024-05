SUHTED PARANEMAS? Gerli Parmas vahetaks venna Taneliga üheks päevaks kohad: saaks palju põnevaid asju teada...

Kui mullu suvel murdis rahvas pead, kas õde-venda Gerli ja Tanel Padar ei saa üldse omavahel läbi, siis tänaseks tunduvad nende suhted paranenud olevat. «Ma arvan, et see oleks väga huvitav, sest näeksin kohe, kuidas elu läbi tema silmade on,» räägib Gerli TV3 veebisaates «Räägi välja», et vahetaks oma venna Taneliga üheks päevaks kohad.