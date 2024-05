Muusik OLLIE lasi käest oma suurima unistuse: tõestus, et ei tohi midagi head pikalt edasi lükata

Nädal tagasi ilmus kodumaisel rokkaril OLLIEl uus singel «Heartless». Tagasiside loo vastu on olnud muusiku sõnul enneolematult suur ja emotsionaalne. «Mulle räigelt meeldib see, et väga paljud inimesed suudavad selle loo sõnadega samastuda,» räägib ta. «Tagasiside on seekord kuidagi oluliselt tugevam. Näen, et see lugu aitab paljusid ja see on parim, mida saan tahta – on tunda, et «Heartless» tugevdab minu ja fännide sidet.»

Rääkidest suvisest kontserthooajast, vastas OLLIE küsimusele, mida üks korralik kontsert endas sisaldama peaks: «Higised kaenlaalused.» «Ma olen seda tuhat korda öelnud, aga energiatsükkel. See on see, mida otsin nii ise laval olles kui kontserti nautides. Ei ole olemas paremat tunnet, kui see ehe energiatsükkel, mis tekib loodetavasti publiku ja artisti vahel. Ülimalt raju ja ülimalt intiimne samal ajal – see on väga tuus tunne ja üks põhilisi põhjuseid, miks mulle üldse esineda meeldib,» tunnistab ta.

Muusiku sõnul aga enne kontserte kõige tähtsam, et hääl oleks vormis. «Nii kaua, kui on häält, on kõik hästi. Mul on professionaalsete muusikute tugi enda bändi näol olemas ja sellepärast ma muretsema ei pea. Hea tiim ja suurepärased fännid – that's all I need (see on kõik mida ma vajan – toimetus).

Kelle kontserdile tahaksid OLLIE aga ise minna? «Bring me the Horizon. Nad on stiililiselt täpselt minu kapsaaeda ja oleks, mida kuulata. Siiani pole selleks kahjuks aega leidnud... Linkin Parki kontsert – see oleks olnud minu suurim unistus. Vot see on kontsert, kuhu oleksin kindlasti läinud ja kahtlemata ka ühe võimsa kogemuse saanud. Tõestus, et ei tohi midagi head pikalt edasi lükata. Muidu jääd ilma!»

OLLIE ise astub aga 1. juunil üles Põlva keskväljakul, kus esitab ka enda uut singlit «Heartless». Kõigest nädal aega hiljem, 8. juunil, esineb ta aga juba Ulila Rockil.