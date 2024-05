VENEMAA POLE AINUS Üle maailma käivad ägedad vaidlused merepiiride üle

Venemaa tahtis kaitseministeeriumi plaani alusel oma merepiiri ühepoolselt muuta nii, et Soome lahe rahvusvahelised merealad saaks Venemaa siseveteks, mis tähendab, et Venemaa määraks talle mittekuuluvad alad enda omaks. Seda tahtis see riik teha ka Leedu vetes. Samas Venemaa ei ole ainus riik, mis üritab teatud merealasid enda kätte saada.