«Väga tihti on siin eksamitulemused keskmisel tasemel, mõnikord isegi paremad. Meil on siin isegi kuld- ja hõbemedaliste olnud,» ütleb Tartu täiskasvanute gümnaasiumi matemaatikaõpetaja Viktoria Goidina, kes juba 20 aastat on andnud matemaatikatunde ka Tartu vanglas.