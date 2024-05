KAUNIS KLÕPS Paul Neitsov jagab lummavat kaadrit: käisin järvel inspiratsiooni kogumas

«Kuu ja luik,» ütleb Paul Neitsov Facebookis jagatud foto juurde. Neitsov ütleb Elu24-le, et käis kuuvalgel paadiga sõitmas. «See on üks kena vaikne järveke Elva lähedal. Viisjaagu järv,» täpsustab ta.

Foto kommentaarides öeldakse, et pilt on nõnda ilus, et sobiks hästi plaadi kaanele.