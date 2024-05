Kuna Veenus siseneb 23. mail õhumärki Kaksikutesse ning jääb sinna kuni 17. juunini, annab see armuasjades suurima šansi just kolmele sodiaagimärgile.

Üldiselt on suhted sel ajal kergemad ja õhulisemad ning otsitakse palju vaheldust ja intellektuaalset stimulatsiooni. Oma tundeid on sõnades kergem väljendada ning sõnu seatakse nüüd eriti oskuslikult ja isegi poeetiliselt. Sel ajal on oluline armastust verbaalselt väljendada – saada kallimale rohkem sõnumeid ning üllata teda.