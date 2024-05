Brigita Anton on 26-aastane üksikema, kes sai eelmine aasta suuresti tuntuks tänu Jan Uuspõllule. Paar väisas koos Kroonika auhinnagalat, mille järel lõi õide ka Brigita modellikarjäär. Hiljuti pälvis naine Barcelonas Best Model of Universe konkursil teise koha ning Dubais Best Photogenic ja Star Of Dubai tiitli.