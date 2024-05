Vincent Isore/IP3 via ZUMA Press/Scanpix

Foto: Vincent Isore/IP3 via ZUMA Press/Scanpix

Pariisi 2024. aasta olümpiamängude lilla jooksurada on esimene omataoline ajaloos. Stade de France’i staadionil asuva raja valmistas Itaalia ettevõte Mondo, mis on olümpiaradu tootnud alates 1976. aastast. Mondotrack EB nime kandva raja tehnoloogia võimaldab kiiresti joosta, pakkudes põnevat elamust nii sportlastele kui pealtvaatajatele.

Lilla raja puhul on kasutatud uut tüüpi graanuleid, mis on on elastsemad ja ühtlasemad, vähendades energiakadu ja parandades tulemusi.