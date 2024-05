VIDEOINTERVJUU Lauljatar Eleryn Tiit suhtekõlakatest: siin on nii palju igasugu asju juhtunud...

Neljapäeval toimus Tallinnas asuvas Paavli Kultuurivabrikus Eleryn Tiidu debüütalbumi «Vastassuunas» esitluskontsert. Ise on lauljatar öelnud, et album jääb alati meenutama üht ilusat tormilist armastust. «Kogesin tundeid, mida ma ei olnud kunagi tundnud, niisiis veetsin palju aega klaveri taga neid kõiki emotsioone ja mõtteid välja kirjutades. See oli minu jaoks omaette teraapia. Ma fännan seda emotsionaalset ja ausat kogumikku, sest see on nii minu nägu,» ütleb Tiit.

Mis sõnadega iseloomustab Eleryn oma uut albumit? «Emotsionaalne, aus ja päris, minu viimased kaks aastat,» ütleb ta tunnistades, et ta pole ammu olnud nii närvis nagu praegu enne albumi esitlust. Lauljatar nägi koguni unes seda, et esitlusel läks kõik valesti. «Tavaliselt see on hea enne. Kui näen midagi halba unes, siis läheb kõik hästi,» tõdeb ta siiski.

Lauljanna süda on võetud?

Viimastel päevadel on aga toimetuseni jõudnud vihjeid, et lauljatari südame on võitnud Robin Valting. «Uus kuum paar! Robin Valting ja Eleryn Tiit. The League poksivõistlustel ei suudetud muud vaadata kui üksteist,» väidab vihje saatja, edastades toimetusele foto, kus paar ühises seltskonnas viibib. Esmaspäeval nähti Eleryni ja Robinit ka Eesti Kunstimuuseumis, kus taas ühises seltskonnas etendust nauditi.

Kas Eleryni süda kuulub tõesti Robinile? «Väga huvitav küsimus. Kõik vastused on minu albumi peal kõikides nendes lugudes,» ütleb ta. «Siin on nii palju igasugu asju juhtunud ja ma ei ole tavaliselt suhetest niimoodi rääkinud. Kes tahab, see teab ja saab aru,» ütleb ta salapäraselt. «Hetkel ma keskendun tõesti tööle,» lisab ta.

Robin Valting tuli albumi esitluskontserdile siiski lillesülemiga.

Robin Valting ja Jüri Pootsmann Eleryn Tiidu plaadiesitluskontserdil. Foto: Mihkel Maripuu

Kuula intervjuud Eleryniga: