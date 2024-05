«Maikuu ja juba hakkavad kärsatama!» Nädala lõpus küünib õhutemperatuur ligi 30 kraadini

Keskkonnaagentuuri postitust jagas ka eestlaste poolt palavalt armastatud sünoptik Kairo Kiitsak. «Temperatuurid on tõusuteel, mis on puhkajatele mokkamööda, ent iga päevaga muutub kuivav loodus tuleohtlikumaks. Lähiajal võib leevendust loota vaid kohatistest sajuhoogudest, mis võivad olla lühiajaliselt intensiivsed, aga neidki on pigem hõredalt. Selle nädala lõpuks küündib päevasoe kohati juba ligi 30 kraadini,» kirjutab ta jagatud postituse juurde.

Tulevane leitsak on pannud inimesed veidike muret tundma, eelkõige põllumeeste pärast. «Mul jätab süda juba suurest hirmust lööke vahele, et põllumehed ja loomakasvatajad saavad sama saatuse osaliseks nagu eelmisel aastal,» vihjab üks kommenteerijatest möödunud suve põuale, mis pani põllumeeste saagile suure põntsu.

«Oh õudu! Käes on alles maikuu ja juba hakkavad kärsatama,» kirjutab teine kommenteerija. Siiski on enamik inimesi väga õnnelikud, et nädalavahetusel soojad ilmad on ja saab suve nautida.