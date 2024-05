Grete Paia einestas Islandil kuulsa lauljaga samas restoranis: kogusin terve õhtu julgust ja...

Mõni aeg tagasi käis Grete Paia koos Saaremaa ettevõtjatega Islandil, kus leidis aset innovatsiooninädal.

«Muidugi highlight (eredaim hetk – toim) oli see, et ma nägin Björki esimest korda elus,» rääkis Paia raadioeetris. «Meil oli teise päeva õhtul ühte väga hinnatud restorani dinner (õhtusöök – toim) pandud ja järsku hakkas pool seltskonnast sädistama, et kuule, Grete, tule vaata, kas see on Björk. Kõik käisid ja uudistasid nagu väikesed lapsed,» meenutas ta.

Pilti lauljatar aga paluda ei julgenud. «Ütlen ausalt, et ma kogusin ikka terve õhtu julgust. Siin üks meesterahvas seltskonnast hakkas moosima ka, saatis kõigepealt prosecco ja siis lõpuks küsiti ka pilti. Aga ta [Björk] oli oma seltskonnaga ja ütles, et ei, tal on eraaeg ja ta ei tee praegu pilte.»

Rääkides Islandist, tõdes Grete, et see on imeline koht, kus oleks justkui teisel planeedil. «See on täitsa teistmoodi.»