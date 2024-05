Seekord on meil aga tõeliselt vedanud, kuna täiskuu taevakaardis tekivad harmoonilised seisud, mis annavad üleskerkivale energiale suurepärase väljundi. Alustuseks on heaendeline juba see, et täiskuu toimub rõõmsameelses Amburis, õnnemärgis, mille mõjus sündmused leiavad kergemini positiivse lahenduse. See täiskuu sobib kõige paremini millegi tähistamiseks.