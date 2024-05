Millest kaaskinnipeetava ja valvuri vaheline tüli alguse sai, on tema sõnul arusaamatu. «Valvur oli lihtsalt valel ajal vales kohas, no vaatas kuidagi halva pilguga, sealt see alguse sai, ma arvan... Teine inimene rääkis, et valvur tuli lihtsalt koridoris vastu ja see [vang] siis lõi keresse ja näkku, nii et valvuri prillid kukkusid ka maha katki,» kirjeldab ta. «Teised valvurid nagu ei saanudki aru või ei näinud, muidu tavaliselt jooksevad nad kõik kohale, aga nüüd teised vangid ise kutsusid... Lõpuks see valvur ikka toibus ja kõndis ise ära.» Kogu kõnealune sektor pandi kinnipeetava sõnul pärast intsidenti mitmeks päevaks kinni.