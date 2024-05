Triin Lellepi raamat «Vestlused tulnukaga» ei saa ootamatult järge: ehkki lubasin fännidele, siis seda siiski ei tule

Jaanuari alguses kirjutasime, et muusik Triin Lellep-Kordes kolib Eestist ära. «Kui ma näen, et olen rutiinis ja mugavustsoonis ja arengut ei toimu, siis tean, et aeg on tundmatus kohas vette hüpata,» nentis Lellep toona, kui avaldas, et pühib kodumaa tolmu jalgadelt ja kolib esialgse plaani kohaselt USAsse. «Ma päriselt ka ei tea, kuhu ja kui kauaks ma kolin. Tean, et alustan Ameerikaga, jätkan Filipiinidel ja eks siis näeb, kuhu edasi...»

Nüüd, mõned kuud hiljem, nendib Lellep, et on tagasi Eestis. «Olin mitu kuud USAs, siis kuu aega Tais ja nüüd olen tagasi Eestis. Kaugemale kolimisest ei tulnud palju välja, sest minu abikaasa ei soovinud Eestist ikkagi lahkuda ja olin selle aja üksi,» tunnistab ta, rääkides oma rootslasest abikaasast. Täna jagab Lellep end Eesti ja Pariisi vahel. «Kirjutan parasjagu muusikali, mis peaks esilinastuma järgmisel aastal just Pariisis,» avaldab ta.

Muusiku sõnul keskendubki ta nüüd rohkem just muusikale. Nii tunnistab ta, et möödunud aastal ilmunud raamat «Vestlused tulnukaga» lubatud järge ei saa.

«Esimene osa müüdi läbi paari esimese kuuga. Huvi selle vastu oli suur ja sealt tegigi kirjastus Petrone Print pakkumise kirjutada jätk,» meenutab Lellep. Ehkki lugejad on uurinud lubatud teise osa kohta, tõdeb naine kurvastusega, et see siiski ilmavalgust ei näe. «Kui raamatu «Minu Pariis» kirjutasin valmis paari nädalaga, siis tulnuka raamatut kirjutasin aasta aega iga päev. Kõik see aeg olin paraku muusikast eemal. Ja ehkki lubasin fännidele raamatu jätku, siis seda ei tule, kuna hetkel on mu põhifookus muusikal. Mõistsin, et minu keel on muusika ja selle kaudu teen oma parima, et maailma paremaks kohaks muuta.» Vastuseks küsimusele, kas järge on ehk oodata kunagi hiljem, annab muusik eitava vastuse.

Raamatust «Vestlused tulnukaga» leiab Lellepi kanaldajast abikaasa Linus Kordesi kaudu saadud teated maaväliselt olendilt Rohaanilt.

Kolmapäeval tuli Lellepil välja ka uus muusikapala. «Jätkan muusikaliste katsetustega ja seekord tegin loo meditatiivses mantra stiilis,» ütleb ta, rääkides loost «Ha a tu».