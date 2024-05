RAHA RIKKUS SUHTED «Kuuuurijast» tuntud Maiele tõttas appi tema välisriigis elav tütar: ma ei luba emale liiga teha

Aprillikuus oli «Kuuuurija» eetris lugu proua Maiest, kes müüs maha enda suure talu, et müügist saadud raha eest osta Tartusse ühetoaline korter. Ehkki Tartumaal Lääniste külas asunud talu sai 68 000 euro eest maha müüdud, jäi Maie rahast ilma, sest selle võtsid endale tema sugulased, kes nüüd üritavad tõestada, et Maie on dementne ja vajab eestkostet. Pärast meedia sekkumist kanti prouale tagasi 10 000 eurot ning korteri deposiit, kuid 50 000 eurot on endiselt Maie sugulaste käes.