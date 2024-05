FOTOD Prints William võõrustas kuninglikul aiapeol külalisi ilma Catherine'ita

Teisipäeval oli Walesi printsi kord korraldada üht iga-aastast aiapidu. Buckinghami palee aeda oli kutsutud kooki ja teed nautima mitutuhat külalist, vahendab Hello Magazine. Suurbritanniale kohaselt sadas peo ajal korralikult vihma, kuid see võimaldas prints Williamil teha nalja, et ilm on ujumiseks täiuslik.