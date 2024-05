Jaagup Kreem meenutab ohtlikku olukorda Brasiilias: inimestel olid püstolid vöö vahel...

Kreem on suur reisigurmaan. Nimelt on armastatud muusik ainuüksi mootorrattaga sõitnud 46 riigis. «Ma arvan et see viimane Filipiinide reisi oli minu jaoks ekstra äge, sain katsetada uut ratast ja sõita sellistel teedel... seal polnudki nagu väga teid,» muljetas Terminaatori solist, kes sõitis pärast veel Hiinat avastama.