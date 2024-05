FOTOD Tartu südalinna pubi juhataja järjekordadest «Suudleva Tartu» õhtul: nii palju rahvast pole meie Raekoja plats ammu näinud

Elu24 toimetusele fotod saatnud tartlase sõnul ütlesid pubis järjekorras seisnud mehed, et õlle järjekorras pole nad nii pikalt veel kunagi seisnud. Kuna hilisõhtusele kontserdile oli kaasa võetud ka lapsi, seisid osad vanemad järjekorras seepärast, et osta lastele mahla või jäätisekokteili.

«Alguses proovisime seista Raekoja platsi pubi RP9 järjekorras, kuid seal tundus olevat liiga pikk saba. Lootsime, et mujal saab ehk kiiremini ning läksime lava läheduses asuva Pahad Poisid pubi juurde. Tundus, et sabad olid samasugused igas pubis, mis on muidugi ka arusaadav, sest rahvast oli meeletult palju, » kirjutati Elu24 toimetusele saadetud kirjas. «Ootasime umbes pool tundi järjekorras, et mahla osta. Kindlasti oli selline rahvamass toidukohtadele suur väljakutse, aga kliendina tahaks ikka kiiremini oma joogi kätte saada,» ütleb ta lisades, et kuna Pahad Poisid asusid lava läheduses, said nad vähemalt järjekorras seistes kontserdist mingil määral osa.