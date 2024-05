PÄEVAHOROSKOOP 21. mai: Skorpionil edeneb uute projektide arendamine hoogsalt, Kaksikutel õnnestub asjaajamine kenasti

Praegune aeg soosib suhtlemist, reisimist, õppimist. Täna on väga hea päev rahvahulga ees oma tõdede kuulutamiseks!

On palju asju, mida pole võimalik jõuga ära teha – surveavaldus suurendab vastuseisu. Olukorra kavalusega lahendamine viib sihile.

Mingit viisi eesmärgi poole pürgimiseks oled pikka aega kasutanud, ometi ei ole sa veel sihile jõudnud. Nüüd on aeg taktikat muuta.

Seda, mille oled kord kaotanud, on raske tagasi saada. Eriti juhul, kui oled kaotuse ise põhjustanud. Sul tuleb teha vigade parandust.

Sul võib olla hea idee, aga see ei tähenda, et sinu nägemus on ellu viidav. Idee ja teostuse vahele peab mahtuma planeerimine.