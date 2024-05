JA PEAD LENDASIDKI «Deemontäht» Algol tegi taas seda, mida kõige paremini oskab: raputab inimesi positsioonilt

Maikuu horoskoobis ja ka «Sodiaagisosinate» podcastis oli juttu, et läheneme taas ajale, mil aktiveerub kinnistäht Algol – nüüd on see värskelt selja taga ning saame lugeda «langenud pead» kokku. Nimelt on seda tähte kutsutud lausa deemontäheks, kuna juba muistsed astroloogid panid tähele, et sellega kaasneb dramaatilisi sündmusi, aga ka valitsejate maha võtmist.

See, et täht aktiveerub, tähendab tegelikult lihtsalt, et meie Päikesesüsteemi taevakehad satuvad sellega Maalt vaadatuna ühendusse (eriti kehtib see Päikese puhul) ning seega oleme sel ajal rohkem vastuvõtlikud just Algoli olemusele ning see peegeldub ka maapealsetes sündmustes.