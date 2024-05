LUGEJAKIRI Smartposti kuller pani pakiautomaati vale paki, õiget pakki otsiti aga päevi

Võtsingi siis kätte ja tellisin pildid ära, mida tuli kokku pea 550. Pärast piltide tellimist avastasin, et mul pole ühtegi albumit, kuhu need pildid mahuksid, ja loomulikult soovisin, et piltide juurde oleks võimalik midagi ka kirjutada. Eks ikka selleks, et lapsel oleks tulevikus tore vaadata, ja me kõik teame, et aastaid hiljem ei oska me täpselt enam öelda kellegi vanust või isegi asukohta.