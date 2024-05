FOTOD Kärdla keskväljak tekitab kohalikes tuska: miks see nii kole peab olema?

«Siis kui Kärdla väljak veel ilus oli. Usun, et paljud mäletavad veel seda, kui ilus Kärdla meil oli,» kirjutab Facebooki grupis «Hiiumaa Heaks» Laivi, kes ei mõista siiamaani, miks keskväljaku uuendamine ette võeti, kui vana väljak nõnda kena oli. Selgub, et Laivil on palju mõttekaaslasi, kes samuti «suviseid kohvitasse» taga igatsevad.