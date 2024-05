Kadri Hinrikus teletööst: päris aus vastus on, et ikka ei igatse küll

Küsimusele, kas ta teletööd igatseb, vastab Hinrikus, et ei igatse. «See aeg sai läbi, ma võtsin siit kaasa väga palju toredaid mälestusi, väga palju uusi teadmisi, kogemusi ja väga häid sõpru, kellega siiamaani suhtlen. Aga seda, et ma igatseksin ekraanile tagasi, seda tõesti ei ole, päris ausalt kohe, olen oma praeguse töö ja ametiga väga rahul.»

Hinrikus on tänaseks avaldanud 19 raamatut, neist värskeim on tänavu ilmunud «Taksi ja Dogi suvi».

«Ju mulle meeldib kirjutada,» vastab kirjanik küsimusele, miks ta lastele kirjutab. «Mulle on alati meeldinud lugeda ja koolist saati on meeldinud kirjutada ja see on ikkagi tore, kui sa tunned, et sa mõnesse loosse või tegelasse suudad elu sisse puhuda.»