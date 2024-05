VAHVAD KLÕPSUD Isad-pojad Malmstenid ja Seemanid seiklevad Ameerikas

Märksõnaga «puhkus» jagab näitleja Franz Malmsten oma Instagrami kontol vahvaid hetki Ameerika Ühendriikidest, kuhu on kaasa võtnud ka oma isa, näitleja Mait Malmsteni.

Ent samal ajal on samas kohas veel üks isa ja poja duo – Johannes ja Sepo Seeman.

«See, et pääsesin San Diegosse, oli unistuste täitumine – see on minu USA lemmiklinn!» tõdes Johannes möödunud aastal Pärnu Postimehele. Profitennisega tegelev Johannes tudeeris Ameerikas San Diego riiklikus ülikoolis.