PÄEVAHOROSKOOP 18. mai: Sõnnil on suhetes oodata tõelist tulevärki, Amburil tekib tahtmine korralikult pidutseda

Käes on hästi aktiivne ajahetk, mil Marss toetab sind sinu eluunistuste täideviimisel. Kui kõnnid oma südame rada, on kõik võimalik!

Veenus on ühenduses Uraaniga ja Päike Jupiteriga! Oodata on tõelist tunnete tulevärki, sul võib nädalavahetusel väga vedada!

Sa oled kena ja särav, aga see ei tähenda veel, et sul on õigus teiste inimeste suhetesse sekkuda. Võimalik, et sinu käitumine häirib mõnda inimest.