Ees on nädal, mis kulgeb hoopis teistmoodi energias, kuna konfliktsed planetaarsed asepktid täiesti puuduvad ning pildilt on kadunud «pahalased» nagu Marss, Saturn ja Uraan. See-eest on esirindel hoopis nautlev Veenus, romantiline Neptuun ja õnnelik Jupiter. Võtkem sellest, mis võtta annab!