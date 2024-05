«ROALDI RETKED» Maailmakuulsa koolitajaga Dominikaani Vabariigis elav eestlanna: ma olen tõestus sellest, et kõik on võimalik

«Ma olen alati hirmus külmetaja olnud ja alati imestan, et minusugune inimene Eesti kliimasse sündis. Kuid lõpuks on minu ellu lahendus saabunud, tuleb elada paremas kliimas ja Dominikaanidele tõi mind armastus,» räägib Lõuna-Eestist pärit Kersti «Roaldi retked» saates, kuidas suur elumuutus sai alguse fotograafiast, mis on viinud teda kokku sadade inspireerivate inimestega maailma eri otstes.