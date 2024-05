VIDEOINTERVJUUD Osteria il Cru restorani suveterrassi avamispeole kogunes särav seltskond

Selgeltnägija Merily Timmer ütleb, et on juba tükk aega soovinud Cru restorani külastada ja neljapäeva õhtul sai lõpuks see soov teoks. «Talv on see periood, kus naudid rohkem kodus olemist ja kodus kokkamist. Suvi on see aeg, kus käid mööda restorane ja mõnusaid terrasse ja naudid üle Eesti igal pool selliseid kohti,» räägib Timmer.