Ester Vilgats töötas Eesti Rahvusringhäälingu Pärnu stuudio toimetajana pea 15 aastat, kuniks ta 2023. aasta sügisel ametist vabastati. «See oli üllatus, et seda just niimoodi tehti,» ütleb Vilgats. Tegelikku põhjust, miks ta enam ERRis ei tööta, ei tea ta enda sõnul tänaseni. «Kui midagi oleks töös olnud valesti, siis nad oleksid pidanud seda mulle ka ju ütlema. Ütlesid, et ma olen teinud väga head tööd.»