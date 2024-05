Elu24 reporter Natalja Zjuzkova vestles Brigita Antoni ja Jan Uuspõlluga Cru terrassi avamispeol. Kui reporter juhtis tähelepanu sellele, et küll nad on ikka kiired, et eile puhkasid alles Hiiumaal, aga täna on juba punasel vaibal, siis seepeale nad kumbki koos Hiiumaal viibimist ei kinnitanud.