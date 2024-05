Lea Dali Lioni poeg avaldab ema viimase palve: ma olen nagunii tahtnud eluaeg nime muuta

Raadioeetris avaldas Lea Dali Lioni poeg Robi Dali, et tegeleb hetkel õppimise ja kursuste läbimisega. Lähiajal on tal plaanis ka muusikat avaldada. Kui tema varalahkunud ema viljeles pop-rokkmuusikat, siis poeg kaldub metali poole. «Kuna häält on antud geneetiliselt, siis mõtlesin, et lükkame selle ikka piiri peale ja natukene edasi,» sõnas ta.

Loetud nädalate pärast ilmub Robil uus lugu, mis räägib muu hulgas tema ja ta ema raskest läbisaamisest. Rääkides emale antud lubadusest, hoida lippu kõrgel, sõnas Robi: «Iga kui viimane sekund, kui ma salvestan, kirjutan materjali, on see mul kogu aeg kuklas, et sa ei saa teha midagi, mida võiks teha ükskõik milline teine artist Eestis. Mul on ette antud see. See ei ole luksus tulla sellisest perekonnast, see on vastutus,» tõdes ta.

Küsimusele, mida ema talle muusikukarjääri jooksul õpetanud on, sõnas Robi, et võttis väga paljudest ema väikestest kommentaaridest kinni. «Need olid need «tee paremini» ja «aitab küll, ära ole nii lohakas»,» tõi ta näiteks. «Need kõik läksid südamesse... Ainult 15 aastat võttis, et hakkama saada sellega.»

Üks viimastest palvetest, mida ema Robile haiglas andis, oli seotud nime muutmisega. «Kuna ma olen nagunii tahtnud nime muuta eluaeg, siis ta pakkus välja, et mis siis, kui ma võtaks selle nime, mille tema valis, ja päriselt vahetaksin selle ametlikult ära ja kannaksin seda lippu siis nii pidi ka edasi. See on see, mis ma tegin,» avaldas Robi, kes kannab täna perekonnanime Dali Lion. Ta lisas, et nimevahetusprotsess on Eestis väga keeruline. «Seda nime oli mul lihtsam võtta ainult sellepärast, et Lea oli selle nime juba ette ära taotlenud. Mis iganes põhjusel ta sai selle, arvestades meie keeleseadust.»

Rääkides ammusest nime muutmise soovist, ütles Robi, et selle taga on sügavam mõte, mida ta ei oska sõnadesse panna. «Lihtsalt ei tundnud, et see [nimi] on õige. Kas artisti perspektiivist või üleüldse. Lihtsalt ei olnud minu jaoks,» ütles Robi, kes kandis varem isa perekonnanime. Robi sõnas, et ka kaks nooremat õde on mõlgutanud mõtteid nime muutmisest.

«Minu kommentaar oli vist, et miks selline nimi ja kust kohast see tuli,» meenutas Robi, kui ema oma nime oli ära muutnud. «Tema arust oli see lihtsalt, et ilus nimi on... okei, on jah ilus nimi.»