The Guardian US meediaväljaanne väidab põhjaliku uurimise järel, et meelelahutaja valis endale publikust tüdrukuid ja naisi, kellega sobimatult käituda ja keda seksuaalselt ahistada. 67-aastase Copperfieldi advokaadid väidavad, et ükski süüdistus ei pea paika ning need on täiesti alusetud.