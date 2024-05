PÄEVAHOROSKOOP 16. mai: Kaljukits võiks kuulata vanemate inimeste manitsusi, Kalad peaksid lähtuma printsiibist «enne töö, siis lõbu»

Kui kallimaga on viimasel ajal lahkhelisid olnud, siis nüüd peaksite suutma need rahumeelselt kõne alla võtta.

Suudad aru saada, mis on oluline ja mis mitte, võtad esmalt ette kohustused. Pärast paari raskemat päeva on torm vaibumas.

Võimalik, et mõnega töökaaslastest tuleb ette võtta jutt tõsistel teemadel. Sul on piisavalt tarkust, et õigeid sõnu valida.