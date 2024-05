VIDEO Sarah Jessica Parker avaldas asja, milleta ta lapsena kodust välja ei läinud

USA filminäitleja ja teleprodutsent Sarah Jessica Parker (59) kasvas üles kaheksalapselises peres. Instagrami postitatud videos ütleb ta, et tema lahutamatuteks kaaslasteks lapsepõlves olid raamatud. «Meie kodus oli reegel, et kui sa õue lähed, siis pead võtma midagi lugemiseks kaasa. Ja see reegel kehtis juba siis, kui me veel lugeda ei osanud,» räägib näitlejanna. «Mu ema teooria oli, et kui sa hoiad käes raamatut, siis hakkad sa seda armastama,» ütleb Parker lisades, et tema ema töötas õpetajana.