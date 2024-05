LÄINUD KUI KÜLM ÕLU Õllesummeri kaubanduspinnad on broneeritud 90 protsendi ulatuses

"Üheks omanäolisemaks alaks on kindlasti ka lasteala, kus pere pisemaid lõbustab tasuta Karupoeg Puhhi mängumaa ning tööd alustab tasuline lastehoid. Lastehoius on alushariduspedagoogidel suutlikus pakkuda lastehoidu sajale lapsele korraga. Nii on vanematel võimalus nautida festivalimelu, samal ajal jagub lastele tegevust ning lapsed on turvaliselt hoitud," toob Marjen Võsujalg näitena esile lasteala.