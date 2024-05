Heelia Sillamaa enda uuest raamatust: kinnitust saavad mitmed seni vaid kuulujuttude tasandile jäänud jutud

Poelettidele on jõudnud ajakirjaniku ja sisulooja Heelia Sillamaa uus ahjusoe raamat «Filtriteta filtritest», mis toob läbi autori enda kogetu avalikkuse ette sotsiaalmeedia telgitagused. Nii seda saatva helge tragikoomika, kui ka selle tõsised varjuküljed.

«Me võime kiruda nii sotsiaalmeediat kui ka suunamudijaid söögi alla ja peale, aga see ei muuda neid olematuks. Olles ise elu jooksul pidanud nii sotsiaalmeedia turundaja, ajakirjaniku, kui ka elukutselise sisulooja ametit, tundsin, et meil on puudus ühest põhjalikust raamatust, mis avaks sotsiaalmeedia telgitaguseid võimalikult ausal ja arusaadaval kujul. Sellest ka raamatu nimi «Filtriteta filtritest,» selgitab Sillamaa.

Viimase sõnul ei ole tegemist raamatuga, mille eesmärgiks oleks kedagi maha teha või vastupidiselt suunamudijaid ja sotsiaalmeediat ülistada.

«Arvatavasti paneb see raamat parastajatel sõrmed sügelema, sest kinnitust saavad mitmed seni vaid kuulujuttude ja eelarvamuste tasandile jäänud jutud. Sealjuures loodan aga südamest, et teiselt poolt aitab see ausus sotsiaalmeedia sisuloojaid ka veidi paremini mõista ning nende kallal ilkumisele piire seada,» sõnas raamatu autor.

Lisaks teiste tööde ja tegemiste kõrvalt on Sillamaa tegelenud sotsiaalmeedia sisuloomega juba kaheksa aastat, millest kolm on möödunud elukutselise sisuloojana.

«Üks minu tragikoomilisemaid sotsiaalmeedia lugusid jääb ülikooli aega, kui töötasin ühes modelliagentuuris sotsiaalmeedia turundajana. Aasta oli siis 2016 ja sotsiaalmeedias valitses tõeline võltselu võidukäik. Moes olid nii-nimetatud meeleolupildid ja ühe seesuguse pildi loomisega tekkis mul ka väike probleem. Nimelt olin sõitnud jõuludeks vanaema juurde Hiiumaale ning unustanud luua koos modellidega Tallinnas jõulumeeleolu edasi andva pildi. Vanaema juurest ei olnud aga ilmselgelt mul ühtegi modelli võtta. Nii lahendasin olukorra sellega, et püüdsin toredale jõulutervituse pildile hoopis oma ema ja 68-aastase vanaema jalad. Tänu paksudele sukkpükstele, õigele kaameranurgale ja kehahoiakule, ei saanud keegi aru, et noorte modellide asemel oleks tegemist keskealise naise ja tema pensionärist emaga,» naerab Sillamaa, kuid lisab, et tegemist pole siiski vaid lõbusate lugudega raamatuga, vaid raamatus on ka kurvemaid ja mõtlemapanevaid hetki.

See on lugu keskpärasest Mustamäe tüdrukust Heeliast, kes jõudis sotsiaalmeedias oma argiseid mõtteid jagades kaheksa aastaga justkui unistuste eluni, sõnab autor. Eluni, kus sulle saadetakse tasuta kalleid asju ning sinu sissetulekud küündivad rekordilisel kuul 10 000 euroni. Mis peitub aga selle pealtnäha idüllilise elu taga aga päriselt? Kuidas saab sotsiaalmeedias oma mõtete jagamine olla töö?

​

​